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8 ноября, источник: РИА Крым

У Воронцовского дворца обнаружили подземный ход

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Строители обнаружили подземный ход во время прокладки инженерных сетей на территории Воронцовского дворца в Крыму, который ведет из Шуваловского корпуса в сторону хозяйственного двора. Об этом журналистам рассказал производитель работ Сергей Рогожин.

Источник: РИА "Новости"

«Для нас было удивление, когда мы наткнулись на подземный ход в Шуваловском проезде, пришлось менять направление сетей. Он идет между хоздвором и Шуваловским корпусом. Ход высотой более трех метров, залегает на глубине около метра. Там сейчас проходят коммуникации», — рассказал он.

Строителям на время работ досталась роль археологов, пояснил заместитель директора Алупкинского музея-заповедника Константин Касперович. О том, что под землей находятся галереи для ливневых стоков, сотрудникам музея было известно, но планов с точным их расположением не сохранилось.

«А когда они стали вскрывать сети, то обнаружили предположительно находящиеся там коммуникации. Речь идет о ливневой канализации, которая проходит по Шуваловскому проезду, коммуникации имеются в хозяйственном дворе, на южных террасах, частично проходят через парки, разной протяженности и диаметра. Весь водоотвод проходил в основном по этим подземным тоннелям».

пояснил он

Кроме ливневых каналов, на территории Воронцовского дворца располагаются и подземные переходы, один из которых включен в экскурсионную программу, рассказал Константин Касперович.

«Есть переход, соединяющий кухню хозяйственного корпуса, так называемую тюдоровскую кухню, где во время приемов готовились блюда, и парадную столовую в столовом корпусе. Вот хозяйственный корпус соединяется со столовым подземным переходом. В экскурсионных планах это есть, воронцовская кухня — это полноценная музейная экспозиция, которая была у нас открыта в 2012 году. В сами подвалы люди не попадают, но экскурсоводы рассказывают, что эти корпуса соединяются подземным переходом», — рассказал замдиректора музея-заповедника.

Реставрационные работы на территории проходят в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». На эти цели было выделено 535,2 млн рублей. Работы проводятся поэтапно, без прерывания экскурсионной деятельности.

В рамках проекта во дворце должны покрыть крышу медью, сделать пожарный водопровод, инженерные сети, водоснабжение и водоотведение, освещение и подсветку парка, а также видеонаблюдение. При этом договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут в 2020 году из-за нарушения сроков. Как заверил нынешний представитель подрядчика Сергей Рогожин, в этот раз работы будут завершены вовремя — до конца 2024 года.

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