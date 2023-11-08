У Воронцовского дворца обнаружили подземный ход

«Для нас было удивление, когда мы наткнулись на подземный ход в Шуваловском проезде, пришлось менять направление сетей. Он идет между хоздвором и Шуваловским корпусом. Ход высотой более трех метров, залегает на глубине около метра. Там сейчас проходят коммуникации», — рассказал он.
Строителям на время работ досталась роль археологов, пояснил заместитель директора Алупкинского музея-заповедника Константин Касперович. О том, что под землей находятся галереи для ливневых стоков, сотрудникам музея было известно, но планов с точным их расположением не сохранилось.
Кроме ливневых каналов, на территории Воронцовского дворца располагаются и подземные переходы, один из которых включен в экскурсионную программу, рассказал Константин Касперович.
«Есть переход, соединяющий кухню хозяйственного корпуса, так называемую тюдоровскую кухню, где во время приемов готовились блюда, и парадную столовую в столовом корпусе. Вот хозяйственный корпус соединяется со столовым подземным переходом. В экскурсионных планах это есть, воронцовская кухня — это полноценная музейная экспозиция, которая была у нас открыта в 2012 году. В сами подвалы люди не попадают, но экскурсоводы рассказывают, что эти корпуса соединяются подземным переходом», — рассказал замдиректора музея-заповедника.
Реставрационные работы на территории проходят в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». На эти цели было выделено 535,2 млн рублей. Работы проводятся поэтапно, без прерывания экскурсионной деятельности.
В рамках проекта во дворце должны покрыть крышу медью, сделать пожарный водопровод, инженерные сети, водоснабжение и водоотведение, освещение и подсветку парка, а также видеонаблюдение. При этом договор с предыдущим подрядчиком был расторгнут в 2020 году из-за нарушения сроков. Как заверил нынешний представитель подрядчика Сергей Рогожин, в этот раз работы будут завершены вовремя — до конца 2024 года.