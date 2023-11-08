8 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг из-за тумана
По информации синоптиков, в ближайшие дни ночью уже прогнозируются небольшие заморозки.
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за тумана в Беларуси на четверг 9 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным белорусских синоптиков, в следующие сутки погодные условия в стране продолжит определять неустойчивая воздушная масса, идущая с территории Западной Европы.
«Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром во многих районах, днем местами по республике пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах образуется туман, слабый гололед», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что ветер прогнозируется западного и юго-западного направлений, слабый. Ночью температура воздуха составит от −1 до +5°С, днем — от +5 до +11°С.
В пятницу 10 ноября погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных дождей не ожидается, только ночью на севере, а днем — на западе местами пройдут небольшие осадки. Снова ночью и утром возможны туман и гололед.
Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от −2 до +4°С, днем — от +5 до +12°С.