8 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 9 ноября
Этот день является 314-м в григорианском календаре, который был введен в 1582 году взамен юлианского. До нового года остается 52 дня.
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Что интересного произошло 9 ноября.
Сегодняшний праздник знают экологи всего мира. Ежегодно в этот день все неравнодушные к экологии отмечают праздник — Международный день антиядерных акций. Разные города в этот день устраивают пикеты и демонстрации, проводят акции протеста против дальнейшего повсеместного развития атомной энергетики, выступают с плакатами за ее безопасность. Около опасных объектов организуются антиядерные лагеря и устанавливаются знаки в местах с обнаруженным радиоактивным фоном, которые информируют об опасности. Еще один вопрос, который сейчас волнует представителей антиядерных движений — построение многочисленных атомных электростанций, которые, как уже исторически доказано, далеко небезопасны для жизни людей.
Еще сегодня отмечают Всемирный день лизинга, или Global Leasing Day. Его учредили по инициативе литовской лизинговой компании AviaAM Leasing и поэтому изначально отмечали преимущественно в сфере авиации. Говоря простым языком, лизинг — это долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа. Чаще всего предметом лизинга являются здания и сооружения, транспортные средства, специальная техника и оборудование. В связи с этим самые распространенные сферы для лизинга — транспорт, торговля, медицина, недвижимость и производство. По сути, лизинг — это форма кредитования, которая во многих ситуациях оказывается выгоднее, чем традиционный кредит для покупки основных средств.
Сегодня отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Он установлен в память о событии в Германии, вошедшем в историю под названием «Хрустальная ночь». В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты напали на еврейские дома, синагоги и магазины. В ту ночь 90 евреев были убиты, еще 30 000 были схвачены и помещены в концлагеря. Следствием «Хрустальной ночи» стал Холокост — массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны.
В этом году 9 ноября стартует Международная неделя науки и мира — праздник ООН, который отмечают с 1986 года. В декабре 1988 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию (A/RES/43/61), которая официально обозначила сроки проведения Международной недели науки и мира. С тех пор это событие празднуется в течение той недели, на которую приходится 11 ноября, — это следующая дата после Всемирного дня науки за мир и развитие, который отмечается 10 ноября.
Кроме того, сегодня отмечают Всемирный день качества (англ. World Quality Day) — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября.
Всемирный день качества был утвержден в 1989 году. А спустя шесть лет ЕОК объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества (European Quality Week).
1911-й — во Франции запатентована неоновая реклама;
1923-й — подавлен Пивной путч в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером;
1927-й — в Китае обнаруживают гигантскую панду;
1979-й — вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны;
1985-й — победив в матче за шахматную корону Анатолия Карпова со счетом 13:11, тринадцатым чемпионом мира по шахматам становится 22-летний Гарри Каспаров;
1994-й — в Германии впервые синтезирован химический элемент — Дармштадтий.
1945-й — основан Павлодарский областной драматический театр им. Чехова;
1989-й — принял первых посетителей музей департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, в фонде которого находится более четырех тысяч экспонатов: документы, награды, личные вещи, фотографии, форменное обмундирование;
2004-й — в Астане прошел республиканский конкурс «Лучшие товары Казахстана». Принимали участие более 100 отечественных предприятий.
В 1818 году родился Иван Тургенев — русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Один из классиков русской литературы, внесших наиболее значительный вклад в ее развитие во второй половине XIX века;
в 1885 году родился Владимир Хлебников — русский поэт и прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда. Входил в число основоположников русского футуризма, реформатор поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества, «председатель земного шара»;
в 1914 году родилась Хеди Ламарр — австрийская и американская киноактриса и изобретательница, автор идеи частотного сканирования;
в 1936 году родился Михаил Таль — восьмой чемпион мира по шахматам;
в 1951 году родился Александр Белов — олимпийский чемпион 1972 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1972). Автор победного броска сборной СССР в финале Олимпиады в Мюнхене на последней секунде матча по баскетболу, принесшего победу над сборной США.
В 1956 году родился Амантай Куренбеков — экс-начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан, президент Ассоциации керлинга Республики Казахстан с 2014 года;
в 1959 году родился Мурат Майкеев — военачальник Казахстана.
в 1114 году умер Нестор Летописец — монах Киево-Печерского монастыря, предполагаемый автор «Повести временных лет»;
в 1938 году умер Василий Блюхер — герой гражданской войны, Маршал Советского Союза, самый первый кавалер ордена Красного Знамени;
в 1940 году умер Невилл Чемберлен — премьер-министр Великобритании (1937—1940);
в 1944 году умер Фрэнк Джеймс Маршалл — американский шахматист, шахматный теоретик;
в 1952 году умер 1952 Хаим Вейцман — первый президент Израиля (1948—1952);
в 1984 году умерла Елена Тяпкина — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР;
в 1991 году умер Ив Монтан — французский певец-шансонье и киноактёр.
Православная церковь в этот день чтит память Нестора Летописца — монаха, который, как считается, является автором «Повести временных лет», в котором он описал историю Руси. Труды Нестора после его смерти продолжили другие монахи Киево-Печерской лавры, где он провел жизнь. «Великая бывает польза от учения книжного. Книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напояющие вселенную, от которых исходит мудрость», — писал в «Повести» святой Нестор.
Сегодня День ангела празднуют Капитолина, Андрей, Иван и Максим.
Ранее этот день назывался Зарок на Параскеву (память святой мученицы Параскевы чтят 10 ноября). Люди верили, что если с 9 на 10 ноября женщина давала обет в глубоком молчании и средоточии выполнить нелегкую работу, то святая Параскева выполнит заветное желание.