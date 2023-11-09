Эпидемия COVID-19 в России: что с заболеваемостью в Крыму

По словам Листопад, на сегодняшний день в Крыму, в основном, циркулируют вирусы негриппозной этиологии — респираторные вирусы, риновирусы, парагрипп и другие штаммы, в том числе сезонный COVID.
Та же динамика отмечается и по новой коронавирусной инфекции, отметила представитель Роспотребнадзора.
«С начала эпидсезона постепенный прирост уровня заболеваемости отмечался, но на последней неделе мы регистрировали этот уровень несколько ниже. На текущий период у нас регистрируется в неделю порядка 150−170 случаев. Это характерно для данного периода года», — сказала она.
По прогнозам специалистов, уровень заболеваемости гриппом в Крыму, как правило, начинает существенно расти в середине декабря, а затем в конце января и начале февраля.
На данный момент в республике иммунизацию прошли порядка 900 тысяч взрослых и детей, что составляет около 80% от количества запланированных на иммунизацию, добавила Листопад.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в этом году в России актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или «свиной» грипп.
Всего на сегодняшний день привиты больше 60,2 млн россиян, это более 40% численности населения страны. При этом чаще россияне болеют респираторными вирусами негриппозной этиологии, чем гриппом. В целом заболеваемость остается невысокой, добавила она.