8 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Достаем зимние вещи: После аномально теплых дней в ноябре в Молдове резко холодает
Прогноз погоды в Молдове на четверг, 9 ноября 2023.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Аномально теплые дни для начала ноября закончились.
В четверг, 9 ноября, резко похолодает.
Не мороз, конечно, но особенно утром и вечером — совсем уж холодно.
Днем еще более-менее — +13 градусов.
Ночью — 3 градуса тепла.
Осадков не ожидается.
В последующие сутки будет немного теплее.