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8 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Достаем зимние вещи: После аномально теплых дней в ноябре в Молдове резко холодает

Прогноз погоды в Молдове на четверг, 9 ноября 2023.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°

Аномально теплые дни для начала ноября закончились.

В четверг, 9 ноября, резко похолодает.

Не мороз, конечно, но особенно утром и вечером — совсем уж холодно.

Днем еще более-менее — +13 градусов.

Ночью — 3 градуса тепла.

Осадков не ожидается.

В последующие сутки будет немного теплее.

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