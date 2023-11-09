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10:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростовскую область может прийти гонконгский грипп

Врачи не исключают такого развития событий.

Источник: Freepik

В Ростовскую область может прийти гонконгский грипп. Об этом врачи одной из ростовских поликлиники рассказали RostovGazeta.

По словам медиков, гонконгский грипп (вирус А (H3N2)) отличается от коронавируса по симптоматике. В первом случае у человека резко ухудшается самочувствие, недуг прогрессирует очень стремительно. Распознать его можно по сильной головной и боли в мышцах, а также высокой температуре. Позже присоединяется кашель. В России инфекция уже циркулирует — есть заразившиеся в нескольких регионах.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора заговорили о новой разновидности коронавируса «пирола». Она уже добралась до России, однако пока нет данных, жители каких именно регионов заразились.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области в ноябре ждут рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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