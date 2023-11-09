Волгоградцы узнали профессии, приводящие к ранней смертности

Олег Горбунов, врач-психотерапевт профилактического отделения, считает, что на перечень этих профессий следует смотреть через призму совокупных факторов. То есть риск развития инфаркта не обоснован лишь стрессом и тяжелой физической работой, как полагают некоторые кардиологи.
Факторы риска, которые зависят от образа жизни человека, можно было бы выразить по шкале от самых влияющих на развитие инфаркта к менее влияющим в такой последовательности: курение, высокое давление, избыточный вес, неправильное питание, у кого-то отсутствие физической активности, и только потом — стресс.
Однако есть фактор, на который человек повлиять практически не может, — наследственность. Если в его роду есть родственники с болезнями сердца, то его собственный риск умереть в раннем возрасте повышается.
Чтобы реально снизить риск раннего инфаркта, врач рекомендует представителям вышеперечисленных профессий отказаться от вредных привычек, выстроить правильное питание и следить за давлением.