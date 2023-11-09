00:10 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 9 ноября
Этот день является 313-м в григорианском календаре, до нового года остается 52 дня.
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Знаете ли вы, что 9 ноября отмечается Международный день антиядерных акций? В разных городах экологи устраивают в этот день пикеты и акции протеста против развития и за повышение безопасности атомной энергетики. О том, чем еще ознаменовано 9 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 9 ноября
В 1906 году началась аграрная реформа Петра Столыпина.
В 1911 году прошло успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова.
В 1985 году Гарри Каспаров (признан иноагентом в России) в возрасте 22 лет стал тринадцатым чемпионом мира по шахматам, обыграв в матче за шахматную корону Анатолия Карпова со счетом 13:11.
Вечером 9 ноября 1989 года на пресс-конференции члена ЦК СЕПГ Гюнтера Шабовски в Восточном Берлине, которую транслировало телевидение, было объявлено, что жители ГДР отныне могут свободно ездить на Запад, притом прямо с момента объявления. В ночь с 9 на 10 ноября началось разрушение Берлинской стены.
В 1994 году в Дармштадте впервые был синтезирован химический элемент дармштадтий с атомным номером 110.
Также 9 ноября в России празднуют День специального отряда быстрого реагирования, в Азербайджане — День Государственного флага. Кроме того, этот день является Международным днем против фашизма, расизма и антисемитизма. 9 ноября также отмечается Всемирный день лизинга.
Кто родился 9 ноября
9 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память мученика Нестора Солунского, который был учеником Дмитрия Солунского. Нестор одержал победу в гладиаторском бою против гиганта Лия. Также православные почитают преподобных Нестора Летописца и Нестора Некнижного.
Именины
В этот день именины у Марка, Сергея, Степана, Николая, Максима, Ивана, Вилли, Афанасия, Андрея и Капитолины.
9 ноября в народном календаре
9 ноября является кануном дня святой великомученицы Параскевы. В этот день люди давали обеты — обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо необходимое дело. Крестьянки, например, часто давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии.
Если же в дом приходило несчастье, необходимо было дать зарок и молча выполнить его, а после пойти в церковь и помолиться Параскеве. В народе говорили: «Когда достойное в думах своих несешь желание, когда в доме твоем кто-то болен и это горько тебе, то вспомяни древнее поверье, прими зарок, возьми на себя дело и в молчании и средоточии исполни».