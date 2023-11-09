00:12 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Несторов день 9 ноября, который называют Зарок на Параскеву
Что можно и нельзя делать в Несторов день 9 ноября в Зарок на Параскеву.
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Православная церковь 9 ноября вспоминает Нестора Летописца. В народе отмечают Несторов день. Существует еще одно название — Зарок на Параскеву. Все дело в том, что 9 ноября является преддверием праздника великомученицы Параскевы, которая считалась женской заступницей. К святой обращались с просьбами защитить детей и родных от бед. Однако, прося о помощи, женщины давали своеобразный обет о выполнении какой-то тяжелой работы.
Народные приметы на 9 ноября
В том случае, если снег выпал на мокрую землю, то весна выдастся ранней. Кроме того, будет большое количество подснежников. Иней на деревьях 9 ноября предупреждает про сильный мороз в скором времени. Сильный ветер говорит про дождь или же снег.
Что нельзя делать 9 ноября
Не рекомендуется давать обещания в том случае, если нет уверенности в их выполнении. Запрещено ругаться, а также провоцировать скандалы и отвечать агрессивно на какие-либо замечания. Следует отказаться от рискованных покупок, так как могут появиться проблемы со здоровьем. А еще нельзя давать деньги в долг. Считается, что их не вернут.
Что можно делать 9 ноября
По традиции, 9 ноября женщины старались сходить в церковь и помолиться святой. Кроме того, было принято выпекать большое количество пирожков, которые раздавались гостям и нуждающимся.