00:33 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Врачи рассказали о предвестниках самой частой мужской онкологии: явные и скрытые симптомы, скрининг
Врачи рассказали о предвестниках самой частой мужской онкологии в Беларуси.
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Главврач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович отметил, что среди мужчин в Беларуси лидирует рак предстательной железы, на втором месте — рак легкого, на третьем месте — рак толстой кишки, на четвертом — рак желудка, пятое место делят рак полости рта и глотки и рак почки.
У рака предстательной железы, а это, например, 20% всей выявленной онкологии среди мужчин в 2019 году, есть весомый фактор старения, рак легких (16%) во многих случаях спровоцирован курением, колоректальный рак (12%) — неправильным питанием.
Вот что говорят врачи о предвестниках самой частой мужской онкологии, о явных и скрытых симптомах, которые маскируются под другие болезни, о плюсах скрининга.
Статистика мужской онкологии
В сборнике «Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2010−2019 гг», подготовленном РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, есть такие данные: среди мужчин трудоспособного возраста заболеваемость всеми формами злокачественных новообразований за период 2010—2019 годов увеличилась с 237,7 до 317,8 на 100 000 мужского населения, прирост заболеваемости составил 33,7%, то есть заболеваемость раком за 10 лет среди мужчин выросла на треть.
В большинстве стран мира, в том числе и в Беларуси, наибольшая разница между показателями заболеваемости мужчин и женщин отмечается при раке губы, гортани, легкого, мочевого пузыря. Тут мужчины в печальных лидерах.
Рак предстательной железы, симптомы
Ранних симптомов рака предстательной железы, а это тот тип рака, который растет очень медленно, не существует. Российский врач-онколог Дина Сакаева к симптомам рака предстательной железы отнесла трудности с мочеиспусканием: частые — больше семи раз в сутки или болезненные мочеиспускания, кровь в моче или сперме, затрудненная эрекция, боль в нижней части спины, бедрах и костях.
Возможны также ослабление, прерывистость струи, недержание мочи, длительная задержка начала процесса, частое мочеиспускание, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, боли и дискомфорт при мочеиспускании, импотенция, боли в надлобной области и промежности (здесь подробнее).
Скрининг рака предстательной железы
По скринингу рака предстательной железы белорусские медики реально в прорыве. Как рассказал в интервью БелТА замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Красный, еще 20 лет назад в Беларуси была очень неблагоприятная ситуация по раку предстательной железы: умирал каждый третий пациент. Причем смертность постоянно росла, каждый год увеличиваясь на 10%, а это плюс 100 умерших ежегодно.
После внедрения программ по скринингу этого вида рака с 2011 года впервые за всю историю наблюдений смертность от рака предстательной железы стала снижаться на 2% в год. В 3 раза выросла пятилетняя выживаемость при этом виде мужской онкологии. При этом одногодичная летальность (то есть процент пациентов, умерших в течение года после постановки диагноза) уменьшилась в 4 раза с 24% до 5%.
«Многие государства обратились к нам с просьбой поделиться опытом и объединить усилия. То есть благодаря белорусам отношение к скринингу рака предстательной железы было кардинально изменено».
Рак легкого, симптомы, диагностика
В большинстве случаев рак легкого протекает бессимптомно. Пик заболевания приходится на предпенсионный возраст и возраст выхода на пенсию — 55−65 лет.
Как рассказал порталу 24health.by ведущий научный сотрудник хирургического отдела РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Алексей Курченков, 90% случаев рака легких связано с курением, в том числе и электронных сигарет.
Симптомы рака легкого: постоянный кашель, особенно сухой и изматывающий, примесь крови или гноя в мокроте, одышка, боль в груди, чуть повышенная к вечеру температура тела, хриплый голос, увеличение лимфатических узлов в надключичной области, затрудненное прохождение пищи по пищеводу, а также потеря веса и слабость. Эти 2 признака относятся ко всем видам онкологии.
Среди рекомендаций — раз в год проходить обследование с помощью цифровой рентгенографии, которая характеризуется небольшой дозой облучения для пациента и высоким качеством изображения для врача.
Рак толстой кишки, симптомы, скрининг
На ранней стадии рак толстой кишки фактически не имеет явных симптомов, отметила российский онколог Ирина Скоркина. Его косвенные признаки — боли и спазмы в животе, тошнота, рвота, чередование поносов и запоров, вздутие живота, чувство неполного опорожнения кишечника после дефекации, а также низкий гемоглобин. Важный и тревожный сигнал — кровь в стуле. Очень неприятный симптом — потеря веса и аппетита.
А вот клинические проявления рака кишечника могут появиться в уже запущенных случаях. Это боль в прямой кишке, ощущение там комка.
Рак толстой кишки можно предотвратить. Для этого после 50 лет надо время от времени проходить колоноскопию. Процедуру этой приятной назвать сложно, но проводится она, в том числе, под наркозом, что не вызывает неприятных ощущений. Во время колоноскопии медики могут видеть состояние кишки и удалить полипы, которые впоследствии в большинстве случаев привели бы к онкологии.