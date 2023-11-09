Главное
Палестино-израильский конфликт
01:22 (мск), источник: Газета.Ру

Российские врачи заявили, что качество медуслуг в последние годы не выросло

Российские медработники не наблюдают роста качества медуслуг. Это показал опрос сервиса Vrachu.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Источник: Администрация Анапы

Больше половины (56,7%) респондентов сообщили, что ни о каком росте качества и, соответственно, удовлетворенности пациентов говорить не приходится. О том, что «качество услуг несколько выросло, но о “колоссальном рывке” говорить нельзя», заявили 35,6% медработников. И только 7,7% ответили, что «качество медицинской помощи существенно выросло, как и удовлетворенность пациентов».

Отвечая на вопрос о том, будет ли увеличиваться удовлетворенность пациентов медициной, больше трети медработников (38,4%) высказались довольно пессимистично относительно будущего развития медицинской системы. Они полагают, что «будет только хуже: качество медицинских услуг снизится». Около трети (34,6%) ответили нейтрально: «качество останется на том же уровне, что и сейчас». Чуть больше четверти (27%) считают, что «медицинская система постоянно развивается и становится лучше».

«Подавляющее большинство, увы, не видит улучшений в работе медицинской системы. И почти три четверти не видят перспектив для улучшения ситуации. Мы стараемся показать объективную картину происходящего, и будем рады, если эти выводы послужат сигналом для принятия решений по развитию отечественной медицины», — прокомментировал генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пугачева рекордно повысила свой ценник, чтобы ненадолго вернуться на сцену
Стало известно, почему Витас не дает концертов в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медициназдоровьесоциология