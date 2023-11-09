03:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Гололедица на дорогах и мокрый снег: о погоде в Приморье 9 ноября
Во Владивостоке до +6°C.
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В четверг, 9 ноября, Приморье окажется во власти циклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают краю осадки, местами до сильных. В отдельных районах региона также прогнозируются гололедные явления — отложения мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер возьмет направление с северо-запада, на побережье сильный. Температура воздуха +1…+12°C.
Во Владивостоке облачно, временами дождь. Ветер северо-западный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +4…+6°C.
В Уссурийске облачно, осадки. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +2…+4°C.
В Находке облачно, утром и днем дождь. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7…+12°C.