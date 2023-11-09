03:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 9 ноября
Спасенного амурского тигренка оперируют в Хабаровском крае.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровском крае на трассе, ведущей из краевой столицы в Комсомольск-на-Амуре, спасли амурского тигренка. Он чуть не замерз на заснеженной обочине и мог погибнуть из-за травм и холода. Сейчас малыш находится в руках ветеринаров, и за него борются врачи.
В Хабаровске поймали черного риелтора. Жительница города решила переехать: продала свою квартиру и начала искать новую. Решила обратиться к специалистам, чтобы все было быстро и на высшем уровне. Знакомые посоветовали ей героиню нашей истории, вроде бы хорошего эксперта. Как выяснилось позже, риелтором она работала, но недолго, а потом просто делала вид, что может помочь, зарабатывая нечестным трудом.
Улицы Биробиджана превратились в каток после снегопада. Толщина снежного покрова выросла больше чем на пять сантиметров. И неудивительно: синоптики говорят, что это месячная норма осадков. Дорожную обстановку ситуация сильно осложнила.