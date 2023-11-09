03:24 (мск), источник: Комсомольская правда
В четверг, 9 ноября, в Иркутской области ожидается мороз до −18
Погода в Иркутске 9 ноября 2023 года будет без осадков.
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В середине ноября многие начинают задумываться о подарках на Новый год для родных и близких, понимая, что праздник наступит быстрее, чем кажется. К тому же, в Приангарье даже последний осенний месяц ощущается, как зимний. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 9 ноября 2023 года.
Погода в Иркутске 9 ноября
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, утром туман, ветер 5−10 метров в секунду. Температура −6…-11, а при облачной погоде −13…-18 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 9 ноября 2023 года будет без существенных осадков, ветер северо-западный 4−9 метров в секунду, температура −6…-8.
Кроме того, на Байкале ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, а на дорогах области — снежный накат и гололед.