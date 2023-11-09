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08:25 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Дождь и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 9 ноября — во всех трех городах сегодня обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 12 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 1 градусов. Скорость ветра — 8,3 м/с.

В Шымкенте, как и в двух столицах, сегодня будет дождливо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,7 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни казахстанцев ждет похолодание — на юге и востоке страны ожидаются сильные дожди, на северо-западе, севере и в центре — гололед. Кроме того, по всей республике прогнозируют усиление ветра.

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