Главное
Палестино-израильский конфликт
04:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Наказания для авиадебоширов могут ужесточить в России: новости четверга

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ФедералПресс. В России хотят расширить список нарушений, которые станут основанием для внесения пассажиров в черные списки. Согласно проекту, авиакомпании также смогут обмениваться данными об авиадебоширах.

Источник: Reuters

Как передает «Коммерсантъ», предложение было разработано «Аэрофлотом». Авиакомпания предложила расширить состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки, куда также войдут курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме этого, предлагается расширить срок нахождения в блэклистах с одного года до трех лет.

Проект был разработан «Аэрофлотом», но его поддержали и другие авиакомпании.

Отметим, что компания еще с 2013 года выступает за ужесточение наказаний для авиадебоширов. В 2018 году был принят закон, который позволил авиакомпаниям отказывать дебоширам в приобретении билетов на самолет, а также вносить их в черный список. С 2021 года бортпроводникам разрешено применять к нарушителям специальные сдерживающие средства.

Ранее «ФедералПресс» писал, что сотни российских туристов застряли в китайском Хэйхэ из-за сложной ледовой ситуации на Амуре. Граждане уже несколько дней буквально живут в пункте пропуска.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки до конца года
Охранникам разрешат уничтожать беспилотники в небе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта