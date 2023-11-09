Наказания для авиадебоширов могут ужесточить в России: новости четверга

Как передает «Коммерсантъ», предложение было разработано «Аэрофлотом». Авиакомпания предложила расширить состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки, куда также войдут курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме этого, предлагается расширить срок нахождения в блэклистах с одного года до трех лет.
Проект был разработан «Аэрофлотом», но его поддержали и другие авиакомпании.
Отметим, что компания еще с 2013 года выступает за ужесточение наказаний для авиадебоширов. В 2018 году был принят закон, который позволил авиакомпаниям отказывать дебоширам в приобретении билетов на самолет, а также вносить их в черный список. С 2021 года бортпроводникам разрешено применять к нарушителям специальные сдерживающие средства.
Ранее «ФедералПресс» писал, что сотни российских туристов застряли в китайском Хэйхэ из-за сложной ледовой ситуации на Амуре. Граждане уже несколько дней буквально живут в пункте пропуска.