Матпомощь первенцу: кто и когда может получить

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04:08 (мск), источник: Primgazeta.ru

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Обновлен порядок предоставления единовременной выплаты.

Источник: Primgazeta.ru

Министерством труда и социальной политики Приморского края обновлен порядок предоставления единовременной выплаты при рождении первого ребенка и доплаты к единовременной выплате.

Заявителем на получение единовременной выплаты при рождении первого ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года должна выступить женщина, родившая первого ребенка, при условии, что она является гражданкой Российской Федерации и постоянно проживала (проживает) на территории Приморского края на дату рождения первого ребенка.

Заявителем на получение доплаты к единовременной выплате при рождении первого ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года также является женщина, родившая первого ребенка, при условии, что она является гражданкой Российской Федерации и постоянно проживала (проживает) на территории Приморского края на дату рождения первого ребенка и ее возраст составлял (составляет) от 18 до 25 лет.

Ознакомиться с приказом минтруда № 26пр/475 (с приложениями) можно в «Приморской газете» № 81 (2121) на странице 23.

В случае смерти женщины, признания ее судом недееспособной, ограниченно дееспособной, лишения родительских прав — в отношении первого ребенка заявителем является его отец, если он не лишен родительских прав, не признан недееспособным или ограниченно дееспособным и постоянно проживал (проживает) на территории Приморского края.

Услуга предоставляется структурными подразделениями Центра социальной поддержки населения Приморского края, в том числе через МФЦ.

Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет 15 рабочих дней со дня регистрации пакета документов.

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