04:00 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 9 ноября похолодает до −11 градусов днем
В город пришла настоящая зима.
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Установилась низкая минусовая температура.
В Красноярске 9 ноября ожидается переменная облачность, днем небольшой снег, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Днем будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.
Температура воздуха в Красноярске 9 ноября будет крайне низкой. Так, днем она достигнет отметки −11 градусов, а также −19 градусов ночью.
Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.