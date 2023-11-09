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04:00 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 9 ноября похолодает до −11 градусов днем

В город пришла настоящая зима.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: Freepik

Установилась низкая минусовая температура.

В Красноярске 9 ноября ожидается переменная облачность, днем небольшой снег, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Днем будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.

Температура воздуха в Красноярске 9 ноября будет крайне низкой. Так, днем она достигнет отметки −11 градусов, а также −19 градусов ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.

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