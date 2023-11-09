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03:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Спасённому тигрёнку сделали операцию в Хабаровске

У малыша краснокнижного хищника оказалось сразу несколько травм.

Источник: Соцсети

Тигрёнок, найденный на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, успешно прооперирован в Хабаровске. В дальнейшем его переведут в один из реабилитационных центров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— У малыша несколько травм. Основная — косой перелом плечевой кости передней левой лапы. Мы провели операцию и собрали кость при помощи пластины размером 7×0.5 см. Сейчас лапа зафиксирована, «котенку» назначено послеоперационное лечение, уход и покой. Также на левой задней лапе выявлена незначительная трещина кости, но в покое она заживет сама, без операционного вмешательства, — сказал ветеринарный врач Хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных и сотрудник центра «Амурский тигр» Иван Шахов. По словам специалистов, реабилитация животного возможна только после окончания периода послеоперационного восстановления.

Как отметили в управлении охотничьего хозяйства краевого правительства дальнейшая судьба тигрёнка зависит от решения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Управление уже направило соответствующий запрос в Москву.

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