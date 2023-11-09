06:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Фестиваль «Джаз на Байкале» стартует 9 ноября в 130-м квартале Иркутска
Мероприятие продлится до 13 ноября.
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В 130-м квартале Иркутска стартует фестиваль «Джаз на Байкале-2023». Послушать музыку иркутяне смогут бесплатно. Начнется мероприятие в 17:00 9 ноября и продлится до 13 числа.
В день открытия в Филармонии прозвучат композиции из фильмов 90-х — 2000-х в джазовой аранжировке.
— Будут звучать мелодии из фильмов: «Телохранитель», «Маска», «1+1», «Красотка», «Грязные Танцы», «Джеймс Бонд», «Братья Блюз», «Тегеран-43» и другие, — рассказывают организаторы.
В рамках фестиваля можно будет увидеть благотворительный концерт «У добра нет границ». Музыку на нем в этот раз исполнит квинтет гитариста и композитора Евгения Побожего.
Завершится «Джаз на Байкале» гала-концертом 13 ноября. Мероприятие пройдет в Музыкальном театре им. Н. М. Загурского. Там выступит Игорь Бутман с квинтетом, трио Якова Окуня и вокалистки Карины Кожевниковой.
Кроме того импровизационный джем-сейшн состоится в музыкальном баре «EDISON». Это то место, где музыканты понимают друг друга с одной ноты. Посетить концерт без продуманного сценария может любой желающий.
Побывать на фестивале смогут жители Шелехова, Ангарска и Улан-Удэ. В этих городах тоже пройдут мероприятия в рамках фестиваля.