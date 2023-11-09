Ученые назвали вирусы, которые станут смертоноснее в 12 раз

Зоонозные инфекции — группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых передаются человеку от других животных.
Как объяснили исследователи, из-за глобального потепления и уменьшения лесных массивов животные бегут в города, ближе к людям. Поэтому случаи заражения учащаются, а значит, статистически, и смертность от них.
Исследователи проанализировали больше трех тысяч зоонозных вспышек и эпидемий в период с 1963 по 2019 год. Они рассмотрели тенденции для пяти конкретных вирусных патогенов: двух филовирусов (подтип зоонозных вирусов) — вируса Эбола и вируса Марбург, SARS-CoV-1, вируса Нипах (приводит к энцефалиту) и вируса Мачупо, вызывающего боливийскую геморрагическую лихорадку.
Ученые обнаружили, что за последние 60 лет число зарегистрированных эпидемий ежегодно увеличивалось почти на 4,98%.
По данным ВОЗ, на сегодняшний день выявлено более 200 зоонозных болезней.