Главное
Палестино-израильский конфликт
08:28 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Ученые назвали вирусы, которые станут смертоноснее в 12 раз

По подсчетам американских ученых, к 2050 году зоонозные вирусы вызовут в четыре раза больше случаев передачи инфекции людям и в 12 раз больше смертей. Результаты исследования опубликованы в BMJ Global Health.

Источник: Смартпресс
Зоонозные инфекции — группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых передаются человеку от других животных.

Как объяснили исследователи, из-за глобального потепления и уменьшения лесных массивов животные бегут в города, ближе к людям. Поэтому случаи заражения учащаются, а значит, статистически, и смертность от них.

Исследователи проанализировали больше трех тысяч зоонозных вспышек и эпидемий в период с 1963 по 2019 год. Они рассмотрели тенденции для пяти конкретных вирусных патогенов: двух филовирусов (подтип зоонозных вирусов) — вируса Эбола и вируса Марбург, SARS-CoV-1, вируса Нипах (приводит к энцефалиту) и вируса Мачупо, вызывающего боливийскую геморрагическую лихорадку.

Ученые обнаружили, что за последние 60 лет число зарегистрированных эпидемий ежегодно увеличивалось почти на 4,98%.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день выявлено более 200 зоонозных болезней.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Доллар и евро подешевели. Курсы валют на 9 ноября
Пешеходные переходы в Минске будут организовывать по-новому
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медициназдоровье