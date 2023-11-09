04:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье запрещена эксплуатация вертолёта, который повредил ЛЭП
Суд в полном объёме удовлетворил иск прокурора.
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Жителю Владивостока, который при вынужденной посадке вертолёта МИ-2 повредил ЛЭП в районе Анучино, запрещено осуществлять полёты на воздушных судах без свидетельства пилота и медицинского заключения. Также ограничена эксплуатация вертолёта МИ-2, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«9 мая 2023 года вертолёт оборвал линии электропередачи в окрестностях п. Тигровый Анучинского района. Пилот управлял незарегистрированным воздушным судном без сертификата лётной годности, судовой и полётной сертификации. Кроме того, прав на управление вертолётом у него не было, и он не направлял уведомление об использовании воздушного пространства над территорией района», — рассказали в ведомстве.
Из-за плохой погоды пилот посадил вертолёт вблизи высоковольтной линии, которой оборвал провода рулевым винтом. Воздушное судно оказалось повреждено. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме.
Решение в законную силу не вступило. Ранее пилота оштрафовали за нарушение правил использования воздушного пространства и эксплуатации воздушных судов.