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04:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове на пр. Октябрьском построят дом для артистов и сотрудников музея

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение.

Как сообщает МК в Кузбассе, в Кемерове на пр. Октябрьском построят многоквартирный дом для артистов Театра оперы и балета, преподавателей Московской госакадемии хореографии и Высшей школы музыкального и театрального искусства, а также сотрудников музейного комплекса.

По проекту это будет здание 8−9 этажей на 79 квартир (40 — однокомнатных, 32 — двухкомнатных и 7 — трёхкомнатных). Проект дома предусматривает на первом этаже квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дом оформят витражными конструкциями-перегородками.

«Функциональное зонирование квартир решено по принципу разделения зоны дневного пребывания и зоны спален, которая расположена в глубине жилого помещения. Со второго этажа в квартирах предусматриваются холодные лоджии», — говорит представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Панкратьева.

Мы рассказывали также, что кемеровский Музейно-театральный комплекс достроят 3 тыс. мигрантов.

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