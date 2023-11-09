04:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове на пр. Октябрьском построят дом для артистов и сотрудников музея
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение.
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Как сообщает МК в Кузбассе, в Кемерове на пр. Октябрьском построят многоквартирный дом для артистов Театра оперы и балета, преподавателей Московской госакадемии хореографии и Высшей школы музыкального и театрального искусства, а также сотрудников музейного комплекса.
По проекту это будет здание 8−9 этажей на 79 квартир (40 — однокомнатных, 32 — двухкомнатных и 7 — трёхкомнатных). Проект дома предусматривает на первом этаже квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дом оформят витражными конструкциями-перегородками.
«Функциональное зонирование квартир решено по принципу разделения зоны дневного пребывания и зоны спален, которая расположена в глубине жилого помещения. Со второго этажа в квартирах предусматриваются холодные лоджии», — говорит представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Панкратьева.
Мы рассказывали также, что кемеровский Музейно-театральный комплекс достроят 3 тыс. мигрантов.