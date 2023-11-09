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04:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Спуститься в бункер предлагают жителям Хабаровского края на выходных

Больше 80 компаний предлагают интересный и выгодный отдых.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжает действовать проект «Отдыхаем в крае». К нему присоединились больше 80 компаний, которые предлагают интересный отдых, к которому можно применить скидку. За полтора года занятно выходные провели больше 25 тысяч человек.

Новинкой этого сезона стала экскурсия в питомник и посещение вольеров с щенками аусси, корги, сиба-ину, хаски и других. Их можно погладить, взять на руки и сделать фото, а при желании — погулять.

Еще один новый тур с инопланетными пейзажами — «Кинские писаницы». Это маленькое путешествие по равнине реки Кия с выходом к тем самым писаницам. Маршрут занимает 12 километров.

А еще можно отправиться на заброшенный военный гарнизон. Это легкая прогулка по лесу, которая занимает восемь километров без крутых подъемов. Участники исследуют множество комнат и коридоров заброшенного подземного бункера, который поражает своими размерами.

По просьбам туристов в декабре состоится еще один дополнительный тур «Лыжной стрелы». Продолжительность путешествия составляет два дня и три ночи. Маршрут пользуется популярностью у любителей активного и семейного отдыха, поэтому на 8—11 декабря запланирован дополнительный заезд, также можно купить билеты на 24—27 ноября.

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