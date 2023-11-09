04:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Спуститься в бункер предлагают жителям Хабаровского края на выходных
Больше 80 компаний предлагают интересный и выгодный отдых.
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В Хабаровском крае продолжает действовать проект «Отдыхаем в крае». К нему присоединились больше 80 компаний, которые предлагают интересный отдых, к которому можно применить скидку. За полтора года занятно выходные провели больше 25 тысяч человек.
Новинкой этого сезона стала экскурсия в питомник и посещение вольеров с щенками аусси, корги, сиба-ину, хаски и других. Их можно погладить, взять на руки и сделать фото, а при желании — погулять.
Еще один новый тур с инопланетными пейзажами — «Кинские писаницы». Это маленькое путешествие по равнине реки Кия с выходом к тем самым писаницам. Маршрут занимает 12 километров.
По просьбам туристов в декабре состоится еще один дополнительный тур «Лыжной стрелы». Продолжительность путешествия составляет два дня и три ночи. Маршрут пользуется популярностью у любителей активного и семейного отдыха, поэтому на