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06:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

Куда в Красноярске деть старые шины?

Автомобильные шины относятся к четвёртому классу отходов, поэтому выбрасывать их просто так нельзя.

Автомобильные шины относятся к четвёртому классу отходов, поэтому выбрасывать их просто так нельзя.

"Автомобильные шины относятся к четвёртому классу отходов, поэтому выбрасывать их просто так нельзя. Ни на свалку, ни тем более во двор. Рециклинговая компания не может утилизировать автомобильные покрышки.

Поэтому настоятельно просим автомобилистов не оставлять использованные шины на площадках для ТКО, а сдавать их в специализированные пункты для дальнейшей переработки. Шины необходимо правильно утилизировать", — отметила руководитель администрации Советского района Елена Ланина.

Нарушителей ждёт админист­ративный штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц — в размере от 1 тыс. до 3 тыс., для юридических лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Узнать, куда сдавать шины, можно в администрации своего района.

Во время загрузки произошла ошибка.
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