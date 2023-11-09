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06:09 (мск), источник: АиФ Красноярск

Чиновники мэрии проверили качество питания в красноярской школе

Проверка была проведена в гимназии № 15 Красноярска.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Чиновники проверили качество питания в красноярской школе. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

8 ноября руководитель главного управления образования Красноярска Марина Аксенова, руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев и специалисты дирекции по питанию приехали в гимназию № 15 в Ленинском районе, где вместе с родителями проверили, как кормят учащихся.

В школе показали чистоту и приятное оформление обеденного зала, столовую мебель и посуду. В образовательном учреждении делают упор на цикличном меню. В нём блюда распределены с учётом пищевой ценности на период 10−12 дней. В день проверки на обед у детей и взрослых был винегрет овощной и куриный суп с вермишелью, а также тушёная рыба с овощами с рисом и напиток из шиповника.

Заведующая школьной столовой Надежда Савченко руководит пищеблоком со дня основания гимназии и знает всё о предпостениях школьников.

«Вкусы детей меняются. Если в 1991 году дети предпочитали фастфуд, то в 2023 году они чаще выбирают правильное питание. Девочки, например, очень любят овощные салаты или нарезку. В них есть необходимые витамины и минимум калорий», — рассказывает заведующая школьной столовой Надежда Савченко.

В школе периодически выставляют ящик для получения обратной связи работы столовой. Также родители могут предлагать внести то или иное блюдо в меню.

Ранее сообщалось о том, что 29 школьникам Красноярска в торжественной обстановке были вручены паспорта.

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