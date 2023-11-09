06:09 (мск), источник: АиФ Красноярск
Чиновники мэрии проверили качество питания в красноярской школе
Проверка была проведена в гимназии № 15 Красноярска.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Чиновники проверили качество питания в красноярской школе. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.
8 ноября руководитель главного управления образования Красноярска Марина Аксенова, руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев и специалисты дирекции по питанию приехали в гимназию № 15 в Ленинском районе, где вместе с родителями проверили, как кормят учащихся.
В школе показали чистоту и приятное оформление обеденного зала, столовую мебель и посуду. В образовательном учреждении делают упор на цикличном меню. В нём блюда распределены с учётом пищевой ценности на период 10−12 дней. В день проверки на обед у детей и взрослых был винегрет овощной и куриный суп с вермишелью, а также тушёная рыба с овощами с рисом и напиток из шиповника.
Заведующая школьной столовой Надежда Савченко руководит пищеблоком со дня основания гимназии и знает всё о предпостениях школьников.
«Вкусы детей меняются. Если в 1991 году дети предпочитали фастфуд, то в 2023 году они чаще выбирают правильное питание. Девочки, например, очень любят овощные салаты или нарезку. В них есть необходимые витамины и минимум калорий», — рассказывает заведующая школьной столовой Надежда Савченко.
В школе периодически выставляют ящик для получения обратной связи работы столовой. Также родители могут предлагать внести то или иное блюдо в меню.
Ранее сообщалось о том, что 29 школьникам Красноярска в торжественной обстановке были вручены паспорта.