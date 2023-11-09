Школьница из Красноярска выиграла миллион рублей на конкурсе «Большая перемена»

Итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 9−11 классов подвели в Международном детском центре «Артек». В числе победителей и призеров оказались 24 молодых красноярца. 15 из них выиграли по 100 тысяч рублей, 8 человек — 200 тысяч рублей. Софья Обухова стала абсолютным победителем вызова «Служи Отечеству» и получила миллион рублей.
Все конкурсные испытания объединяла тема «Горжусь Россией». Сначала участники дистанционно изучали историю, традиции и культуру России, а также знакомились с достижениями выдающихся соотечественников. Старшеклассники в рамках образовательной программы общались с именитыми спортсменами, журналистами и телеведущими, руководителями социальных и просветительскими проектов и предпринимателями из различных отраслей. Окружной полуфинал проходил в августе в Красноярске.
«“Большая перемена” — это море эмоций, новых впечатлений, знакомств. Я невероятно рада, что трижды участвовала в этом конкурсе. В первый раз я и не думала, что через год стану победителем, а через два — абсолютным победителем. Я не могла мечтать о таком. Большую часть выигрыша я вложу в свое образование, а ещё очень хотелось бы порадовать свою семью и внести вклад в семейное путешествие! Я безумно счастлива, что конкурс подарил мне столько новых возможностей!», — поделилась эмоциями абсолютная победительница вызова «Служи Отечеству» Софья Обухова.
Награды от организаторов конкурса получили педагоги-наставники, школы и организации дополнительного образования, подготовившие наибольшее количество участников. В топ-25 вошла Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат. Она получила грант на два миллиона рублей.