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04:48 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Из-за снега второй день переносят рейсы из Хабаровска

Причиной переноса рейсов стали погодные условия аэропортов назначения.

Источник: Reuters

Из-за снега второй день переносят рейсы из Хабаровска, сообщает пресс-служба ХабАвиа.

Так, рейсы 409 и 410 сообщением из Хабаровска в Херпучи и обратно, должны были отправиться 8 ноября. Однако они были перенесены на 10 ноября.

Также были перенесены на 10 ноября рейсы 469 и 470 из Хабаровска в Богородское и обратно.

Причиной переноса рейсов стали погодные условия аэропортов назначения — ливневого снега.

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