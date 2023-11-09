04:48 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Из-за снега второй день переносят рейсы из Хабаровска
Причиной переноса рейсов стали погодные условия аэропортов назначения.
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Из-за снега второй день переносят рейсы из Хабаровска, сообщает пресс-служба ХабАвиа.
Так, рейсы 409 и 410 сообщением из Хабаровска в Херпучи и обратно, должны были отправиться 8 ноября. Однако они были перенесены на 10 ноября.
Также были перенесены на 10 ноября рейсы 469 и 470 из Хабаровска в Богородское и обратно.
Причиной переноса рейсов стали погодные условия аэропортов назначения — ливневого снега.