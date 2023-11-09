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04:51 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Зимний лес: ночной парк «Северный» завоевывает сердца хабаровчан

Прошедший снегопад превратил парки и скверы Хабаровска в настоящие зимние леса.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Горожане, несмотря на сугробы, все равно выходят на прогулку, чтобы насладиться такой сказкой. И выглядит действительно волшебно! Свет фонарей отражается от белого пушистого снега, и все сверкает вокруг, даря ощущение спокойствия. Если захотите прогуляться по такой красоте, одевайтесь теплее, а если нет — можете насладиться этой красотой в нашем фоторепортаже.

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