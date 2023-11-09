Красноярцы подарили дорогу подшефному району Луганской республики

Помнят об асфальтовой дороге в Черемшино только старожилы, заставшие СССР и времена развитого социализма. А во время так называемой независимой Украины здесь существовало только разбитое грунтовое направление с ржавым дорожным указателем. Теперь местные жители могут пользоваться настоящей автодорогой, построенной по стандартам Российской Федерации. Подобным маленьким населенным пунктам необходима нормальная коммуникация с райцентром, республиканским центром и остальной Россией, считают в администрации Свердловска, сообщившей эту новость.
«Так здорово, что наконец-то и у нас появилась новая асфальтированная дорога, — рассказала работникам районной администрации жительница села Черемшино Галина. — Долгие годы мы только ждали, когда же и на нашей “улице” случится праздник. И вот он настал — новая дорога, по которой мы будем легко и быстро добираться в ближайшие поселки, да что там поселки, даже до города. Спасибо всем огромное, кто принимал в этом участие».
Как отмечают в администрации города Свердловска и Свердловского района, специалисты красноярской компании «Дорожник» провели качественную реконструкцию объекта. До укладки асфальтового полотна, сибиряки выполнили подготовительные работы по планировке, «вылечили» земполотно, а потом уложили асфальтобетонное покрытие.