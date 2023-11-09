07:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии сохранится дождливая погода
В республике ожидается дождливая погода. Такой прогноз приводят синоптики Башгидрометцентра.
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Сегодня, 9 ноября, в Башкирии местами ожидается небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +2,+7°.
Завтра, 10 ноября, ночью местами небольшой дождь, по западу до умеренного. Днем в республике прогнозируются дожди, местами до сильных. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +2,+7°.