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Палестино-израильский конфликт
07:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии сохранится дождливая погода

В республике ожидается дождливая погода. Такой прогноз приводят синоптики Башгидрометцентра.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +21° 4 м/с 56% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 9 ноября, в Башкирии местами ожидается небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +2,+7°.

Завтра, 10 ноября, ночью местами небольшой дождь, по западу до умеренного. Днем в республике прогнозируются дожди, местами до сильных. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +2,+7°.

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