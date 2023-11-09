07:49 (мск), источник: АиФ Челябинск
Трамваи в Челябинске встали из-за разобранных путей у депо
Горожане жалуются, что не могут дождаться транспорта.
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Трамваи нескольких маршрутов в Челябинске встали утром 9 ноября из-за разобранных путей у депо № 2. Сообщение об этом появилось в сообществе «Челябинский транспорт» в соцсети.
«В районе ЧМЗ нет ни одного вагона! Включите напряжение, выпустите вагоны из депо! Как на комбинат добираться?» — написал автор поста.
По данным транспортного онлайн-сервиса на 7:05, несколько вагонов маршрутов № 3 и 18 скопились на Свердловском тракте перед депо № 2 и не могут проехать дальше.
Отметим, что ранее на этом участке проводили ремонт путей, работы завершились 2 ноября.
Обновлено: в ЧелябГЭТ подтвердили, что движение трамваев возле депо № 2 закрыто из-за ремонта путей. Вагоны направлены до центра, а также до кольца на Ворошилова и конечной Чичерина.