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07:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

Трамваи в Челябинске встали из-за разобранных путей у депо

Горожане жалуются, что не могут дождаться транспорта.

Трамваи нескольких маршрутов в Челябинске встали утром 9 ноября из-за разобранных путей у депо № 2. Сообщение об этом появилось в сообществе «Челябинский транспорт» в соцсети.

«В районе ЧМЗ нет ни одного вагона! Включите напряжение, выпустите вагоны из депо! Как на комбинат добираться?» — написал автор поста.

По данным транспортного онлайн-сервиса на 7:05, несколько вагонов маршрутов № 3 и 18 скопились на Свердловском тракте перед депо № 2 и не могут проехать дальше.

Отметим, что ранее на этом участке проводили ремонт путей, работы завершились 2 ноября.

Обновлено: в ЧелябГЭТ подтвердили, что движение трамваев возле депо № 2 закрыто из-за ремонта путей. Вагоны направлены до центра, а также до кольца на Ворошилова и конечной Чичерина.

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