Щедрое пожертвование аферистам дважды сделала 46-летняя уборщица из Иркутска

Как рассказали в пресс-службе МВД, женщине позвонил «специалист службы безопасности банка». По его словам, «вот прямо сейчас» некто пытается оформить кредит на ее имя и, «весьма вероятно» может увести со счета в банке все деньги. Чтобы защититься от покушения на с трудом накопленные средства, «банкир» порекомендовал женщине «перевести 116 тысяч, хранящиеся на ее счете на другой, “безопасный”.
«Поверив звонившему, и следуя его четкой инструкции, иркутянка перевела всю сумму по указанным реквизитам».
А спустя пару часов телефон зазвонил снова. Теперь это был «представитель одного из правоохранительных ведомств». Женщине поведали, что «в последнее время участились случаи мошенничества с так называемыми “черными” риелторами» и, заявили, что она «как законопослушный гражданин, должна оказать содействие в их поимке».
Слегка растерявшуюся иркутянку «следователь» попросил «фиктивно продать квартиру» и даже продиктовал телефон риелтора, заверив, что, как только мошенников поймают, сделка будет аннулирована. Проникнувшись важностью миссии, женщина согласилась «помочь».
Она позвонила по указанному номеру, риелтор приехал, составил договор и выставил квартиру на продажу. Через несколько дней квартира была продана. Но деньги на счет теперь уже бывшей хозяйки не поступили.
Опомнилась и прозрела она через четыре дня. И пошла в полицию.
К слову, напомним, ставший жертвой мошенников житель Черемхово сумел через суд избавиться от огромного долга перед банком.