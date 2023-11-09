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06:28 (мск), источник: НИА Байкал

Игорь Кобзев принял решение провести выездное заседание регионального Правительства в Иркутском районе

Иркутская область, НИА-Байкал — По итогам прямого эфира, который состоялся 8 ноября, Губернатор Игорь Кобзев принял решение провести выездное заседание регионального Правительства в Иркутском районе.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Накануне глава региона ответил на вопросы жителей. Трансляция велась в личных аккаунтах Игоря Кобзева во всех социальных сетях.

«Хотел бы поблагодарить жителей Иркутской области за участие в прямом эфире. Поступило более 1,5 тыс. звонков и обращений. Кроме того, ежедневно вижу сотни обращений от населения в своих соцсетях. Значит у людей есть потребность получить помощь от Губернатора, раз они не могут найти поддержку на других уровнях. Поэтому буду проводить такие эфиры регулярно».

Игорь Кобзев
губернатор Иркутской области

Чаще всего жителей интересовали вопросы ремонта и содержания дорог, они также интересовались доступностью услуг здравоохранения, образования, вопросами туризма и экологии.

По информации пресс-службы облправительства, поступило много обращений по дорожной деятельности в Иркутске. В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» из областного бюджета на проведение работ выделили 1,3 млрд рублей, это больше, чем в 2022 году. Мэр Иркутска Руслан Болотов поблагодарил Губернатора Игоря Кобзева за увеличение финансирования. На эти средства отремонтировали 26 участков автомобильных дорог общей протяженностью почти 25 километров. Кроме того, министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области совместно с администрацией Иркутска разрабатывают пятилетнюю программу по дорожной деятельности города.

Один из вопросов касался завершения реконструкции путепровода на улице Джамбула в Иркутске.

«Завершение работ запланировано на третий квартал 2023 года. До 20 ноября мы объект откроем. Технически сложный объект, много вопросов было связано с прохождением новых технических экспертиз. Проект старый, 2014 года, много что изменилось. Тем не менее, в этом году мы открываем путепровод», — сказал Руслан Болотов.

Большое количество вопросов о состоянии инфраструктуры касалось территории Иркутского района. По итогам эфира Игорь Кобзев принял решение провести на территории Марковского муниципального образования в Иркутском районе выездное заседание Правительства области. Оно состоится в ноябре, точная дата будет определена в ближайшее время.

«Мы проведем осмотр состояния дорог, объектов социальной сферы. Конечно, заслушаем информацию от мэра Иркутского района о тех проблемах, которые сегодня возникают. Это позволит принять соответствующие решения по этим проблемным вопросам», — подчеркнул глава региона.

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