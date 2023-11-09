Игорь Кобзев принял решение провести выездное заседание регионального Правительства в Иркутском районе

Накануне глава региона ответил на вопросы жителей. Трансляция велась в личных аккаунтах Игоря Кобзева во всех социальных сетях.
Чаще всего жителей интересовали вопросы ремонта и содержания дорог, они также интересовались доступностью услуг здравоохранения, образования, вопросами туризма и экологии.
По информации пресс-службы облправительства, поступило много обращений по дорожной деятельности в Иркутске. В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» из областного бюджета на проведение работ выделили 1,3 млрд рублей, это больше, чем в 2022 году. Мэр Иркутска Руслан Болотов поблагодарил Губернатора Игоря Кобзева за увеличение финансирования. На эти средства отремонтировали 26 участков автомобильных дорог общей протяженностью почти 25 километров. Кроме того, министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области совместно с администрацией Иркутска разрабатывают пятилетнюю программу по дорожной деятельности города.
Один из вопросов касался завершения реконструкции путепровода на улице Джамбула в Иркутске.
«Завершение работ запланировано на третий квартал 2023 года. До 20 ноября мы объект откроем. Технически сложный объект, много вопросов было связано с прохождением новых технических экспертиз. Проект старый, 2014 года, много что изменилось. Тем не менее, в этом году мы открываем путепровод», — сказал Руслан Болотов.
Большое количество вопросов о состоянии инфраструктуры касалось территории Иркутского района. По итогам эфира Игорь Кобзев принял решение провести на территории Марковского муниципального образования в Иркутском районе выездное заседание Правительства области. Оно состоится в ноябре, точная дата будет определена в ближайшее время.
«Мы проведем осмотр состояния дорог, объектов социальной сферы. Конечно, заслушаем информацию от мэра Иркутского района о тех проблемах, которые сегодня возникают. Это позволит принять соответствующие решения по этим проблемным вопросам», — подчеркнул глава региона.