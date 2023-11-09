07:36 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровске проверили качество уборки снега
Всего было проверено более 400 дворов в краевой столице, 20 управляющих компаний получили предостережения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровске после прошедшего снежного циклона проверили качество уборки снега во дворах, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
«По поручению губернатора Михаила Дегтярева усиливаем контроль за уборкой последствий снежного циклона: проводим внеплановые рейды по дворам. Инспекторы госжилнадзора одновременно осматривают дворы во всех районах города, чтобы зафиксировать нарушения и принять меры. После циклона в 80% случаев дворы не очищены от снега, подходы к подъездам и пешеходные дорожки не обработаны песко-соленой смесью. Это, конечно, не должно быть нормой. Будем принимать меры к управляющим компаниям», — отметил заместитель начальника управления государственного жилищного надзора — начальник хабаровского отдела государственного жилищного надзора Сергей Бакаевский.
Накануне специалисты проверили дворы на улице Льва Толстого, 40 и Уссурийском бульваре, 58. По обоим адресам ни дворы, ни пешеходные тропинки не были очищены от снега. После вмешательства жилинспекции коммунальщики обязались закончить все работы в ближайшее время. Им предстоит очистить отмостки, тротуары и дворовые проезды.
Всего было проверено более 400 дворов в краевой столице, 20 управляющих компаний получили предостережения.