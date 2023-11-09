06:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Население Красноярска вырастет до двух миллионов к 2042 году
К 2042 году население Красноярска увеличиться до двух миллионов.
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Красноярск достигнет отметки в 2 миллиона жителей к 2042 году. Об этом стало известно во время совещания губернатора края Михаила Котюкова с представителями мэрии и строительных компаний.
Жилье в Красноярске возводят все активнее. В связи с этим глава региона уделил особое внимание тому, что вместе со строительством новых домов, должны появляться и социальные объекты. По его мнению, у горожан не должно возникать претензий к тому, как идет застройка.
Напомним, Красноярск стал 14 городом в стране, который преодолел отметку в миллион жителей. Это произошло в 2012 году. По данным Красноярскстата, сейчас в нашем городе проживают 1,2 миллиона человек.