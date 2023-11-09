Где в Крыму появятся новые спортивные объекты — Торубарова

Один из ФОКов появится в Керчи. Это, по словам Ольги Торубаровой, целевой объект под художественную гимнастику. Устанавливается он по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».
Аналогичный быстровозводимый ФОК появится и в Раздольненском районе. Это будет многофункциональный зал для республиканской спортивной школы. Там будут развиваться разные виды спорта.
«На сегодня, к сожалению, в Раздольненском районе в структуре муниципального управления отсутствует спортивная школа. И строительство данного модульного спортивного объекта, наличие республиканской школы решит эту проблему», — заявила министр.
Также Ольга Торубарова напомнила, что капитальное строительство спортивного объекта начато в Судаке. Завершить его планируют в следующем году. Кроме того, на территории города появится 8 новых спортивных площадок.