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09:29 (мск), источник: РИА Крым

Где в Крыму появятся новые спортивные объекты — Торубарова

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму строятся новые спортивные объекты. Какие виды спорта в них будут развивать, на пресс-конференции в пресс-центре «РИА Новости Крым» рассказала министр спорта РК Ольга Торубарова.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодня мы ограничены несколько в бюджете. Но, несмотря на это, в этом году мы порадуем крымчан. Два новых быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплекса до конца декабря будут установлены».

сказала министр

Один из ФОКов появится в Керчи. Это, по словам Ольги Торубаровой, целевой объект под художественную гимнастику. Устанавливается он по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Аналогичный быстровозводимый ФОК появится и в Раздольненском районе. Это будет многофункциональный зал для республиканской спортивной школы. Там будут развиваться разные виды спорта.

«На сегодня, к сожалению, в Раздольненском районе в структуре муниципального управления отсутствует спортивная школа. И строительство данного модульного спортивного объекта, наличие республиканской школы решит эту проблему», — заявила министр.

Также Ольга Торубарова напомнила, что капитальное строительство спортивного объекта начато в Судаке. Завершить его планируют в следующем году. Кроме того, на территории города появится 8 новых спортивных площадок.

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