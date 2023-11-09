07:35 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Мэр Хабаровска поздравил жителей Мариуполя и Мелитополя
В Совете Федерации прошла церемония вручения памятных клинков «Мечи Победы».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Совете Федерации прошла церемония вручения памятных клинков «Мечи Победы». В 2022 году в список Городов воинской славы были включены Мариуполь и Мелитополь. Как отметил Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России», эти города и их жители сыграли важную роль в ходе Донбасской операции. От нацистов эти города освобождали дважды: 80 лет назад и уже в новейшей истории, в прошлом году.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил жителей Мариуполя и Мелитополя с этим знаменательным событием. Хабаровск также входит в число «Городов воинской славы», имеющих героическую историю, несокрушимый дух и верность традициям. Краевая столица была отмечена в 2012 году, а в 2022 году градоначальнику вручили Меч Победы. Сегодня эта реликвия находится в музее истории города.