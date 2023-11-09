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07:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На 10 дней ограничат движение по улице Демьяна Бедного в Хабаровске

С 10 по 20 ноября на участке улицы будет проходить ремонт теплотрассы со вскрытием дорожного полотна.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске на 10 дней ограничат движение по улице Демьяна Бедного, которая ведёт от ул. Большая в сторону сразу нескольких краевых медицинских учреждений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ремонт теплотрассы будет проводится с 10 по 20 ноября на участке улицы перед перекрестком с улицей Краснодарской.

— На период ремонта будет вскрываться дорожное полотно. Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе дороги, — сообщили в МУП «Тепловые сети». Эту информацию стоит учесть автолюбителям, планирующих поездку из центра города к Клинической краевой больнице имени профессора С. И. Сергеева, Федеральному центру сердечно сосудистой хирургии и краевой детской туберкулёзной больнице.

Отмечается, что потребители услуг тепловых сетей на период ремонта перебоев с теплоснабжением испытывать не будут.

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