07:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Битбокс в массы: в мастерстве отбивки ритма ртом посоревновались хабаровчане
«Битбокс батл» прошел в Хабаровске.
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В Хабаровске прошло мероприятие, которое можно рассматривать как нечто среднее между соревнованием и фестивалем. «Битбокс батл» — именно так окрестили его организаторы. Битбокс — специальное и очень интересное ответвление хип-хоп культуры. Его смысл заключается в том, что артист исключительно с помощью своего речевого аппарата и голосовых связок воспроизводит звуки музыкальных инструментов и даже целые музыкальные композиции. Чаще всего упор делается на звуки ударных и баса, однако это далеко не правило, все зависит от мастерства каждого отдельно взятого исполнителя.
Соревнования оценивали опытные члены жюри. Многие из них — именитые артисты. Участники выходили на сцену как сольно, так и парами, как это часто принято в других соревновательных направлениях хип-хоп культуры. Низкие частоты и заводные ритмы заполняли зрительный зал. В перерывах между этапами для слушателей выступали приглашенные гости, музыканты и диджеи. По итогу турнира первое место уверенно забрал Роман Журавский, на втором расположился Алексей Романов, почетное третье место досталось Григорию Жилину.
— Все делается ради развития культуры битбокса на Дальнем Востоке и в России в целом. Чем больше это пиарится, чем больше батлов проводится, чем шире аудитория у направления, тем больше об этом знают. К тому же скоро должна появиться Федерация битбокса — у нас ребята над этим работают. Мы хотим вывести битбокс на уровень спорта. Ведь есть даже Федерация мужского хора, а Федерации битбокса пока нет, но мы делаем все для ее создания. Это нужно, чтобы проводились официальные турниры, а участники получали разряды. Мы хотим вывести битбокс «в народ», — рассказал «КП» — Хабаровск" организатор мероприятия и финалист турнира Роман Журавский.
— Очень радует, что в развитии битбокса в Хабаровске наблюдается положительная динамика даже тогда, когда некоторые уже именитые представители этого жанра со временем меньше принимают в этом участие. И уже бывшие ученики приглашают своих учителей в жюри на мероприятия, которые они сами организовывают. В прошлом году мы проводили масштабный фестиваль при полной поддержке правительства Хабаровского края. В этот же раз совсем молодые ребята справляются своими силами. Это само по себе говорит о том, что битбокс в городе и крае развивается, возможно, даже в геометрической прогрессии, — рассказал «КП» — Хабаровск" член жюри, специально приглашенный артист Семен Орбо.
Он рассказал, что Федерация битбокса, о создании которой ведется столько разговоров в среде заинтересованных, будет всероссийской. И создаваться она будет сразу по двум направлениям — как спортивная дисциплина и как творческое объединение. В спорте планируются турниры, соревнования и разряды. По линии музыкального творчества — фестивали, концерты, гастроли и музыкальные релизы.
В настоящее время перед сообществом стоит задача расшириться минимум до пятидесяти тысяч участников, чтобы можно было уверенно заявлять о себе на любых уровнях. В каждом регионе России есть специальная группа битбоксеров, которые занимаются именно популяризацией и просвещением, чтобы объединить всех, кто занимается битбоксом, в одно большое комьюнити — как совсем новичков, так и ветеранов жанра.