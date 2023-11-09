Главное
Палестино-израильский конфликт
08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области ГИБДД приостановила регистрацию машин

Технический сбой прервал работу РЭО ГИБДД в Челябинской области.

ГИБДД в Челябинской области 9 ноября остановила регистрацию автомобилей и замену водительских удостоверений. В РЭО не могут принимать заявки из-за сбоя программного обеспечения.

— В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей, — сообщили в областном управлении ГИБДД.

Точный срок открытия РЭО пока определить нельзя.

Напомним, аналогичные неполадки блокировали работу регистрационных отделов ГИБДД в минувшем сентябре.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Украиной управляет комик-нацист»: в США показали истинное лицо Зеленского
Военная спецоперация на Украине 9 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД