08:52 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинской области ГИБДД приостановила регистрацию машин
Технический сбой прервал работу РЭО ГИБДД в Челябинской области.
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ГИБДД в Челябинской области 9 ноября остановила регистрацию автомобилей и замену водительских удостоверений. В РЭО не могут принимать заявки из-за сбоя программного обеспечения.
— В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей, — сообщили в областном управлении ГИБДД.
Точный срок открытия РЭО пока определить нельзя.
Напомним, аналогичные неполадки блокировали работу регистрационных отделов ГИБДД в минувшем сентябре.