07:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Эгершельд во Владивостоке остался без света, тепла и горячей воды
Из-за аварий на сетях тепло- и электроснабжения в районе произошли массовые отключения.
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Массовое отключение отопления, горячего водоснабжения и электричества произошло в районе Эгершельд приморской столицы. Коммунальные службы говорят об авариях. ДГК обещает завершить работы к 18:00, сроки восстановления электроснабжения неизвестны, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на сетевые компании.
Батареи в квартирах жителей района начали холодать около 10 часов утра 9 ноября. В это же время из кранов перестала литься горячая вода. По информации Дальневосточной генерирующей компании, в магистральной сети теплоснабжения возник свищ, устранением которого занимаются ремонтные бригады организации. Планируемое время окончания работ — 18:00 часов 9 ноября.
По информации на сервисе отключения коммунальных услуг на портале Vl.ru, на Эгершельде в 125 домах отсутствует отопление, в 105 — горячая вода, 31 дом остался без электричества и 4 дома — без холодного водоснабжения.
Напомним, в начале октября район сковали огромные пробки из-за перекрытой коммунальщиками улицы Казанской, где проводилась замена старых тепловых сетей.