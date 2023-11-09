09:25 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Овощная бомба: чем полезен осенью винегрет, рассказали волгоградцам
Этот популярный овощной салат регулярно бывает на праздничном столе.
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Многие люди едят винегрет и без праздничного повода, но это блюдо оказывается не только очень вкусно, но и полезно, особенно осенью, когда в организме не хватает витаминов.
Винегрет улучшает кровоснабжение и выводит из организма человека вредные шлаки. Кроме того, продукт положительным образом влияет на умственную деятельность.
Винегрет, в состав которого традиционно входят свекла, морковь, картофель, лук, квашеная капуста, зеленый горошек и подсолнечное масло, полезен и для глаз: людям с не самым лучшим зрением он будет просто незаменим.
Также продукт снижает уровень холестерина, предотвращает развитие гастрита и язвы желудка. И в целом употребление винегрета поможет укрепить иммунитет. Очень полезно блюдо для женщин в период беременности.
Продукт не самый калорийный, поэтому его можно есть желающим сбросить лишний вес, так как винегрет дополнительно улучшает перистальтику кишечника за счет высокого содержания клетчатки.
Конечно, сильно перебарщивать тоже не стоит. Все-таки основной ингредиент винегрета — свекла, а в ней содержится много сахара. Особенно это касается людей, страдающих сахарным диабетом.
Материал носит информационный характер, необходима консультация врача.