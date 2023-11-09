В Узбекистане накануне было зафиксировано свыше 1500 ударов молнии

Особенно активно молнии появлялись в Самаркандской и Кашкадарьинской области, а также в северной части Навоийской области.
Отметим, что ни одного дня на Земле не обходится без гроз, которые порождают миллионы вспышек молнии. Эти разряды мощностью 200 тысяч ампер ударяют с третьей скоростью света и имеют от 1 до 10 миллиардов джоулей энергии. Этого бы хватило на 3 месяца беспрерывной работы 100-ваттных лампочек.
Последствия попадания такого заряда в человека могут быть очень серьезными: от разрыва барабанных перепонок до периода амнезии и паралича. Также может моментально наступить смерть от остановки сердца. Однако несмотря на вероятность летального исхода, ученые говорят, что без молний, разряжающих электрическое поле Земли, жизнь на планете, скорее всего, никогда бы не появилась.
Вероятность попадания молнии в человека составляет менее 1 случая на миллион, а это довольно низкий показатель. Но такое происходит регулярно: по статистике, от разряда электричества, прилетающего с неба, каждый год погибает 4 тысячи человек.
Абдулахатов также добавил, что в ближайшие 15 дней позиция мировых воздушных потоков показывает, что в Узбекистане будет тепло. Атмосферные области очень низкого давления, которые становятся сверхактивными в северной части Атлантики, перемещают более высокие температуры воздуха ниже в стратосферу. Эта ситуация способствует тому, что температура в стратосфере вокруг полюса нагревается выше нормы, отметил он.