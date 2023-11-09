09:26 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Магнитная буря 9 ноября 2023 года: геошторм в 4 балла накроет Землю ночью
В четверг будут снова ощущаться отголоски мощной магнитной бури, обрушившейся на планету в минувшие выходные.
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Однако пока геомагнитные удары будут не очень сильными.
9 ноября основная атака геоударов придется на ночное время.
По словам астрономов, начиная с полуночи и до 3 часов ночи (время московское) сила геоударов составит 4 балла. Это малая магнитная буря.
Начиная с 3 часов ночи до полуночи нового дня (МСК) их сила ослабнет до 2 баллов — это нейтральная геомагнитная обстановка.
Но метеопатам рано расслабляться — совсем скоро, с 22 ноября, на планету обрушится волна новых сильных магнитных бурь до 5 баллов. Пока имеет смысл начать укреплять организм и иммунитет.
В дни магнитных бурь метеопатам рекомендуется спать 7−8 часов в день, не пить алкоголь, кофе, энергетики. Следует больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, проветривать квартиру.