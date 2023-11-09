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09:26 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Магнитная буря 9 ноября 2023 года: геошторм в 4 балла накроет Землю ночью

В четверг будут снова ощущаться отголоски мощной магнитной бури, обрушившейся на планету в минувшие выходные.

Однако пока геомагнитные удары будут не очень сильными.

9 ноября основная атака геоударов придется на ночное время.

По словам астрономов, начиная с полуночи и до 3 часов ночи (время московское) сила геоударов составит 4 балла. Это малая магнитная буря.

Начиная с 3 часов ночи до полуночи нового дня (МСК) их сила ослабнет до 2 баллов — это нейтральная геомагнитная обстановка.

Но метеопатам рано расслабляться — совсем скоро, с 22 ноября, на планету обрушится волна новых сильных магнитных бурь до 5 баллов. Пока имеет смысл начать укреплять организм и иммунитет.

В дни магнитных бурь метеопатам рекомендуется спать 7−8 часов в день, не пить алкоголь, кофе, энергетики. Следует больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, проветривать квартиру.

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