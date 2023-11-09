08:31 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 8 ноября
Главные новости Беларуси в период с 8 по 10 ноября.
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ВЧЕРА
«На вес золота в наше время каждый колосок». Почему Лукашенко требует бережного отношения к зерну.
Лукашенко обратил внимание на незадействованный потенциал в сотрудничестве со Ставропольем.
Алейник: Беларусь и Турция нацелены на активное развитие торгово-экономических отношений.
Вольфович: Польша и страны Балтии не отвечают на призывы Беларуси найти решение миграционной проблемы.
Швед: количество экстремистских преступлений в Беларуси продолжает снижаться.
Минюст прокомментировал изменение порядка оплаты риелторских услуг.
Перцы, клубника, баклажаны: что уже выращивают в межсезонье в белорусских теплицах.
«Пойду таким же строевым шагом вперед!» Ветеран ВОВ Валентина Баранова встретила 100-летний юбилей.
Войну колесила на санпоезде, а в 1945-м расписалась на Рейхстаге: история 100-летней жительницы Чаусского района.
Понижение температуры, дождь и мокрый снег. Синоптики о погоде в Беларуси на
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция «Актуальные вопросы уплаты физическими лицами имущественных налогов» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. На актуальные вопросы, касающиеся уплаты имущественных налогов, ответит начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения от пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Куда поступить и кем стать? Профориентация молодежи в Беларуси». Начало в 11.00.
Выставка Viva Kola Art будет работать по 10 ноября в столичном Дворце искусства.
Выставка «Из века в век» к 100-летию со дня рождения Григория Витковского будет работать до 12 ноября в Художественной галерее Михаила Савицкого.
ЗАВТРА
Всемирный день науки за мир и развитие. Ежегодное празднование установлено в 2001 году по инициативе участников Всемирной конференции по науке, созванной ЮНЕСКО.
Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 году основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ).
100 лет назад родился Жагренков Иван Михайлович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Герой Советского Союза (1945). Командир стрелкового отделения сержант Жагренков в составе войск 1-го Прибалтийского фронта отличился при освобождении Витебской области: 22 июня 1944 года в бою за д. Орехи Шумилинского р-на с группой бойцов первым ворвался в траншею противника, уничтожил его огневые точки; 24 июня 1944 года в составе группы одним из первых преодолел р. Западная Двина, захватил рубеж на левом берегу; 3 июля 1944 года около д. Троецкое Полоцкого р-на бросился со связкой гранат под вражеский танк и ценой своей жизни уничтожил его.
95 лет назад родился Морриконе Эннио, итальянский композитор. Написал музыку к фильмам «Профессионал», «Однажды в Америке», «Спрут», «Неприкасаемые», «72 метра» и многим другим. Лауреат множества премий, в том числе «Грэмми» (1988), специальной премии «Оскар» (2007). Умер в 2020 году.