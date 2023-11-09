Как встречать Новый 2024 год: приметы на удачу и достаток

В первую очередь, каждый хочет приумножить свои финансы. Считается, что привлечь деньги в 2024 году поможет несколько примет. Можно повесить на ёлку купюры и конфеты, также положить под тарелки гостям 5-ти или 10-ти рублёвые монетки. Главное — раздать все долги до наступления Нового года, а также желательно, чтобы вернули то, что должны вам.
Для привлечения любви нужно повесить на елку украшение в виде сердца. Если человек в отношениях, то провести год без разлук со своим возлюбленным получится, если под бой курантов взяться за руки. Семейным парам следует зажечь семь зеленых свечей для привлечения семейного благополучия.
Самая известная примета, помогающая привлечь удачу и исполнение желаний в новом году — написать на листе бумаги желание, сжечь, а пепел смешать с шампанским и выпить под бой курантов. Но есть и другие способы. Отпустить все невзгоды и привлечь счастье можно, приоткрыв окно или дверь во время боя курантов. А тот, чей бокал наполнят последними каплями шампанского из бутылки, будет удачлив в новом году.
Восемь мандаринов, выложенные кругом или восьмиугольником на блюде, считаются символом бесконечности того или иного блага, ведь в древней китайской философии число восемь священно.
Но чтобы не испортить весь следующий год, есть определённые вещи, которые в канун Нового года делать нельзя. Главное — не ругаться с близкими, не говорить обидные слова и не копить злость. Также, не стоит садиться за стол в домашней одежде. Даже если вы живете один, будет лучше нарядиться. Вдобавок не пользуйтесь посудой с трещинами и сколами.
Приметы передаются из поколения в поколение. Попробуйте привлечь счастье и здоровье в ваш дом, прислушавшись к народным поверьям. А главное, встретьте Новый год с оптимизмом, тогда Дракон точно будет на вашей стороне.