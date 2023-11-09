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07:52 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе проходят сплошные проверки автобусов

Сегодня, 9 ноября, в Уфе на дороге «Затонское шоссе» проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

Отмечается, что рейд организовали сотрудники технического надзора и городского Полка ДПС Госавтоинспекции Уфы, Федеральной службы судебных приставов.

Уфимцев и гостей города призывают с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и быть внимательными на этом участке дороги.

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