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07:19 (мск), источник: MOS.Ru

Сергей Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) метро попали в Книгу рекордов России как самые протяженные. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«За этим достижением стоит труд многих проектировщиков, строителей и других специалистов. Они проложили больше 11,5 километра двухпутных тоннелей на западе и востоке большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоемы. Самые длинные подводные перегоны — между станциями “Кленовый бульвар”, “Нагатинский Затон” и “Печатники”», — написал Мэр Москвы.

Создание Большой кольцевой линии метро заняло 10 лет — это крайне мало для объекта таких масштабов и сложности.

Сейчас БКЛ входит в число самых востребованных. Она изменила транспортную систему столицы: с нее можно сделать пересадки на станции других линий метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, железнодорожный транспорт.

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