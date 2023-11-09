08:35 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Туман и +11°C ожидаются в Беларуси в четверг
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на четверг из-за тумана, сообщили в Белгидромете.
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Утром в четверг местами по стране, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории ожидается туман. Видимость составит 100−500 м.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман существенно снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода. Утром во многих районах, а днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В утренние часы в отдельных районах сгустится туман и будет слабый гололед. Ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.
Дневная температура воздуха составит +5…+11°C.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве в четверг столбик термометра поднимется до отметки +6…+8°C. В этих городах сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с.
В Гомеле и Гродно — схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +7…+9°C, ветер юго-западный 3−8 м/с.
Облачную с прояснениями погоду синоптики обещают в Витебске. В областном центре также не ожидается существенных осадков. Дневная температура воздуха в «столице» северного региона Беларуси составит +5…+7°C, ветер западный 3−8 м/с.
Теплее всего среди всех областных центров сегодня в Бресте, где воздух прогреется до +9…+11°C. В городе над Бугом также облачная с прояснениями погода и без дождей. Ветер юго-западный 3−8 м/с.